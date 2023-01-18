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Марокко и Израиль намерены укрепить военное сотрудничество
18.01.2023 21:31 Алина Груднева

Марокко и Израиль намерены укрепить военное сотрудничество

Армия Марокко договорилась с Израилем об укреплении военного сотрудничества.

Такое объявление было сделано после встреч по вопросам обороны в Рабате.

"Договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении его на другие области, в том числе в области разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", — сообщают Королевские вооруженные силы Марокко.

На встречах, которые проводились в течение двух недель, обсуждалось военное сотрудничество, в том числе в сферах логистики, обучения, приобретения и модернизации техники.
 

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