



Марокко и Израиль намерены укрепить военное сотрудничество

Армия Марокко договорилась с Израилем об укреплении военного сотрудничества.



Такое объявление было сделано после встреч по вопросам обороны в Рабате.



"Договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении его на другие области, в том числе в области разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", — сообщают Королевские вооруженные силы Марокко.



На встречах, которые проводились в течение двух недель, обсуждалось военное сотрудничество, в том числе в сферах логистики, обучения, приобретения и модернизации техники.

