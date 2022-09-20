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Forbes: Путин выступит, когда "проснется Дальний Восток" | Фото: pixabay.com
20.09.2022 22:30 Mignews.ua

Forbes: Путин выступит, когда "проснется Дальний Восток"

Выступление президента РФ Владимира Путина, которого ждал весь цивилизованый мир (без преувеличения), отложено на завтра. Об этом заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков. 

Анонс выступления Путина в среду опубликовал и еще один российский пропагандист Владимир Соловьев.
 


В то же время издание Forbes со ссылкой на два источника в Администрации Президента РФ сообщает, что Путин все же записал обращение, но показано оно будет 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".
 

Напомним, ранее RT удалила со своего сайта анонс выступления Путина, а затем удалил анонс и Первый канал

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