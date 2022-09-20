



Forbes: Путин выступит, когда "проснется Дальний Восток"

Выступление президента РФ Владимира Путина, которого ждал весь цивилизованый мир (без преувеличения), отложено на завтра. Об этом заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.



Анонс выступления Путина в среду опубликовал и еще один российский пропагандист Владимир Соловьев.



В то же время издание Forbes со ссылкой на два источника в Администрации Президента РФ сообщает, что Путин все же записал обращение, но показано оно будет 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".