Новости » Политика
Марк Милли посетил Израиль с прощальным визитом | Фото: ЦАХАЛ
22.08.2023 19:36 Алина Груднева

Марк Милли посетил Израиль с прощальным визитом

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, срок полномочий которого истекает осенью, посетил Израиль с прощальным визитом.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, он был удостоен награды за вклад в отношения между двумя странами.

В рамках его визита был выставлен почетный караул. Также он встретился с начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

"Стратегический союз между Израилем и США продолжает оставаться важной опорой для нашей нацбезопасности. Он укрепился за последние два года под вашим руководством и командованием", - сказал Халеви.

Милли ему ответил, что США и Израиль разделяют общие ценности и интересы.

"Я желаю ЦАХАЛу и гражданскому населению Государства Израиль мира и безопасности", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы