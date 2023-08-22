



Марк Милли посетил Израиль с прощальным визитом

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, срок полномочий которого истекает осенью, посетил Израиль с прощальным визитом.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, он был удостоен награды за вклад в отношения между двумя странами.



В рамках его визита был выставлен почетный караул. Также он встретился с начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



"Стратегический союз между Израилем и США продолжает оставаться важной опорой для нашей нацбезопасности. Он укрепился за последние два года под вашим руководством и командованием", - сказал Халеви.



Милли ему ответил, что США и Израиль разделяют общие ценности и интересы.



"Я желаю ЦАХАЛу и гражданскому населению Государства Израиль мира и безопасности", - добавил он.