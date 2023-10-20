



Мария Захарова запустила фейк о самом Байдене

Мария Захарова, заявила, что Президент США Джо Байден не имел права баллотироваться в президенты, поскольку родился в Израиле. Ну и источником информации указала аккаунт Соловьева.



Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле.

Значит, он не мог быть избран президентом США.

Российское “вмешательство в американские выборы” становится всё более изощренным.



Это написала Мария Захарова в своем телеграм-аккаунте.



Далее было веселее. Соловьев взял и удалил сообщение, на которое Захарова сослалась.



А еще там были “трудности перевода”, которые возникли с тем, что именно сказал сам Байден об Израиле.



Ну и совсем на всякий случай справка: Джо́зеф Робине́тт Ба́йден-мла́дший , 46-й президент США родился 20 ноября в 1942 году в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Ну, а Государство Израиль в том виде, в котором мы его знаем, тогда еще не существовало.

