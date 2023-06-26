



Маргарита Симоньян: в случае Пригожина юридические нормы идут лесом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».



"Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом", — написала Симоньян.



Она добавила, что гражданское противостояние более страшное явление, чем нарушения юридических норм.