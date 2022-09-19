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Маргарита Симоньян: нас поработят и превратят в человекоподобных еху
19.09.2022 08:25 Аркадий Бочаровский

Маргарита Симоньян: нас поработят и превратят в человекоподобных еху


Главный редактор Russia Today  Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева произнесла очередной духоподъемный монолог и поведала патриотической аудитории о том, что его ожидает в случае проигрыша в войне с Украиной.

Симоньян уверена в том, что Запад, “следуя рецептам Гитлера” намерен превратить российское население в “еху [из книги Джонатана Свифта “Путешествия Гулливера] - омерзительных человекоподобных существ, у которых даже языка не останется, которые будут изъясняться жестами и знаками”.

Симоньян также спела песенку “Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и идти вперед”.

 



 

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