



Маргарита Симоньян: нас поработят и превратят в человекоподобных еху



Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева произнесла очередной духоподъемный монолог и поведала патриотической аудитории о том, что его ожидает в случае проигрыша в войне с Украиной.



Симоньян уверена в том, что Запад, “следуя рецептам Гитлера” намерен превратить российское население в “еху [из книги Джонатана Свифта “Путешествия Гулливера] - омерзительных человекоподобных существ, у которых даже языка не останется, которые будут изъясняться жестами и знаками”.



Симоньян также спела песенку “Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и идти вперед”.



