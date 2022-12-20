Марата Гельмана объявили в международный розыск по уголовной статье
Российского галериста и коллекционера Марата Гельмана* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом говорится в базе Министерства внутренних дел РФ.
Отмечается, что 61-летний Марат Гельман разыскивается по статье УК, но без уточнения номера. Также в карточке говорится, что у галериста израильское гражданство.
Марат Гельман ранее был главой пермского музея современного искусства PERMM. Также почти два года он был заместителем гендиректора Первого канала. Последние восемь лет Марат Гельман живет в Черногории.
В декабре прошлого года Гельман был внесен Минюстом РФ в список иноагентов.