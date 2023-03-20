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Маоз заявил, что не будет голосовать за коалицию на этой неделе
20.03.2023 16:00 Ирина Демьянова

Маоз заявил, что не будет голосовать за коалицию на этой неделе

Единственный депутат партии “Ноама”, член Кнессета Ави Маоз, усиливает свои угрозы в адрес коалиции через три недели после ухода из правительства в знак протеста против неполучения полномочий, обещанных его крошечной фракции в коалиционном соглашении с “Ликудом”.

“На этой неделе я не буду голосовать за коалицию. Я буду голосовать за свою совесть”, — заявил Маоз журналистам в начале заседания своей фракции в Кнессете.

“Если коалиционное соглашение со мной… хотя бы одна его строчка не будет соблюдаться, я буду действовать вне коалиции”, — говорит он.

Однако Маоз говорит, что не будет действовать, чтобы свергнуть коалицию.

“Это правительство не падет от моей руки”, — говорит он.
 

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