



Маоз заявил, что не будет голосовать за коалицию на этой неделе

Единственный депутат партии “Ноама”, член Кнессета Ави Маоз, усиливает свои угрозы в адрес коалиции через три недели после ухода из правительства в знак протеста против неполучения полномочий, обещанных его крошечной фракции в коалиционном соглашении с “Ликудом”.



“На этой неделе я не буду голосовать за коалицию. Я буду голосовать за свою совесть”, — заявил Маоз журналистам в начале заседания своей фракции в Кнессете.



“Если коалиционное соглашение со мной… хотя бы одна его строчка не будет соблюдаться, я буду действовать вне коалиции”, — говорит он.



Однако Маоз говорит, что не будет действовать, чтобы свергнуть коалицию.



“Это правительство не падет от моей руки”, — говорит он.

