



Маоз вызвал гнев на пленуме Кнессета

Глава "Ноам" Ави Маоз вызвал гнев на заседании Кнессета, спев ханукальную песню с трибуны.

Он сравнил уходящее правительство с эллинистами.

"Мы пришли, чтобы изгнать тьму, в наших руках свет и огонь", - пропел он.

"Дух, который греки и эллинисты пытались привить еврейскому народу, — это настоящая тьма. Любой, кто пытается навредить настоящему иудаизму, — это тьма. Всякий, кто пытается создать новую так называемую либеральную религию, — это тьма. Любой, кто пытается промыть мозги детям Израиля своими планами, без ведома родителей — это тьма", - добавил он.

Маоз добавил, что в Хануку празднуется победа еврейского народа над греками и эллинизированными. С этими словами он ткнул пальцем в сторону депутатов от будущей оппозиции.

Его выступление вызвало гнев в зале. В ответ депутаты "Еш Атид" и "Авода" начали кричать на Маоза.