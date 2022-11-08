



Маоз подвел итоги встречи с Нетаниягу

Председатель партии Ноам Ави Маоз подвел итоги встречи с Биньямином Нетаниягу, которая состоялась днем, 8 ноября.

По его словам, переговоры были "содержательными и хорошими".

Маоз сказал Нетаниягу о необходимости немедленного устранения антисионистских материалов, проникших в систему образования, из школьных программ. Также он указал на необходимость укрепления еврейской идентичности страны.





По итогам встречи, в Ноам сказали, что в пятницу "Я верю, что партия Ноам войдет в состав правительства, которое будет сформировано", - подчеркнул он.По итогам встречи, в Ноам сказали, что в пятницу порекомендуют президенту Ицхаку Герцогу кандидатуру Нетаниягу для формирования правительства.

Напомним, что сегодня утром в Ноам рассердились из-за того, что Нетаниягу к тому моменту не встретился с Маозом.

"Если в Ликуде есть элементы, которые не заинтересованы в том, чтобы Ноам был партнером по коалиции, тогда мы можем рассмотреть возможность остаться вне коалиции и создать оппозиционную партию справа от правительства", - говорили в партии.