



Маоз осудил Охану за сексуальные предпочтения: Акунис ответил ему с отвращением

Министр инноваций, науки и технологии Израиля Офир Акунис осудил письмо председателя "Ноам" Авиа Маоза сторонникам, в котором тот раскритиковал сексуальные предпочтения спикера Кнессета Амира Оханы.



Ранее ярый противник ЛГБТ-сообщества Маоз написал, что "полон стыда и боли" из-за того, что спикером Кнессета является открытый гей, и что тот посещал официальные церемонии в День памяти и День независимости с мужем.



"Следует признать, что мой голос за его назначение был исполнением обязательства коалиции по поддержке спикера, представленного "Ликудом", но я не осознавал, что это назначение станет символом и примером этого явления", — возмущался Маоз, выразив сожаление о том, что не покинул пленум, чтобы выразить протест против голосования по поводу назначения Оханы.



По данным "Маарив", в ответ на это Акунис сказал, что спикер Кнессета был избран подавляющим большинством.



"Ликуд — либеральная партия, Амир Охана был избран подавляющим большинством в 64 депутата, включая Ави Маоза. Мы принимаем всех, это большая партия, у нас есть сторонники из ЛГБТ-сообщества. Я с отвращением отвергаю то, что он написал о спикере Кнессета, и предлагаю судить его и других по их деятельности, а не по их склонностям", - возмутился Акунис.