



Мансур Аббас: Я разговаривал с Левиным, но мы не обсуждали судебную реформу

Председатель Раам Мансур Аббас дал интервью новостям 12 канала в субботу вечером и сослался на переговоры, которые он недавно провел с министром юстиции Яривом Левиным, заявив, что они не имеют ничего общего с судебной реформой.



"В политической системе есть всевозможные интересы обеих сторон, мы участвуем в переговорах в резиденции президента, и мы не позволим им использовать "Раам", чтобы помешать этому шагу", — заявил Аббас.



"Раньше у нас были разговоры, связанные с правовой революцией. Мы часто разговариваем, но в основном я сказал Левину, что нет ответа на "удвоение" числа людей, убитых в арабском секторе. А ответа нет, потому что в МНБ нет действующего министра. В нашем секторе царит ощущение беззакония", - продолжил он.



"Я думаю, что независимая и мощная судебная система должна быть сохранена. И мой аргумент заключается в том, что Кнессет и правительство — это одна власть, и нам нужно сбалансировать их", — сказал Аббас, добавив, что "демократическая модель важна для меня, поэтому не будет ситуации, когда мы сдадимся в этой области — даже ради мест в правительстве".



Аббас заявил, что "на данный момент нет никаких сомнений в том, что судебная система является самым сильным защитником представителей меньшинств.



"Я призываю арабских граждан принять участие в протесте как часть их гражданского общества Израиля - но если наше присутствие мешает протесту, я не хочу, чтобы это произошло. Есть много людей, которые используют его для других целей", добавил Аббас.



Аббас также прокомментировал рост насилия в арабском обществе, который с начала года унес 71 жизнь: "Мы, как арабское общество, потерпели моральный провал, но это не значит, что государство не несет ответственности. Нам нужно привести профессионала в Министерство национальной безопасности, и это то, о чем я говорил на встрече с Левиным. Нетаниягу — тот, кто несет ответственность за назначение Бен-Гвира".

