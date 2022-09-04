



Мансур Аббас: со мной все ясно - я палестинский араб



Лидер партии РААМ Мансур Аббас дало интервью газете Едиот Ахронот.



Аббас сообщил, что “чувствовал боль когда видел бомбардировки Газы во время операции Рассвет”.



Аббас добавил: “Нет сомнений. Моя идентичность очень ясна - я палестинский араб”.



Аббас продолжил: “Я хочу, чтобы палестинскому народу было предоставлено право на самоопределение и чтобы он создал свое государство рядом с Государством Израиль.Я всегда работал ради совместной жизни в безопасности, мире и толерантности”.



Аббас также рассказал о том, что во время операции “Страж Стен” в мае 2021 года трижды встречался с премьером Биньямином Нетаниягу в его резиденции на Бальфур. Они обсуждали возможности создания коалиционного правительства.



