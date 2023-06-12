



Мансур Аббас: ШАБАК - не решение проблемы преступности на арабских улицах



Лидер РААМ Мансур Аббас критикует предложения о привлечении ШАБАКа к борьбе с преступностью в арабских общинах. По его словам, эта идея неосуществима.



“Это указывает на несерьезное отношение к проблеме”, — говорит он.



Вместо этого Аббас требует, чтобы были немедленно задействованы ресурсы для борьбы с преступностью в арабском обществе.



Открывая заседание фракции своей партии в Кнессете, Аббас говорит, что ожидает, что на следующей неделе правительство представит новое решение, “которое ставит этот вопрос во главу приоритетов для правительства”.



“Мы продолжаем двигаться к настоящей катастрофе и настоящему кризису, который затрагивает все сферы арабского общества”, — говорит Аббас, поскольку с начала 2023 года 102 израильских араба были убиты — это в три раза больше, чем за этот же период прошлого года.



Две недели назад РААМ направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с изложением просьб об усилении личной безопасности. Сегодня Аббас говорит, что "до сих пор не получил никакого ответа".



Ранее этим утром власти снесли пять незаконно построенных домов в бедуинской деревне Арарат-ан-Накаб, расположенной в южной части региона Негев.

“Какие приоритеты? Что такого срочного в том, что правительство Нетаниягу разрушает дома в этот день?” — говорит Аббас.



“Мы все еще зализываем наши раны”, — добавляет лидер РААМ, говоря, что арабское общество “чувствует себя брошенным” правительством.



