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Мансур Аббас считает себя "частью блока перемен и надежд"
02.10.2022 06:32 Ольга Белозерова

Мансур Аббас считает себя "частью блока перемен и надежд"

Лидер РААМ Мансур Аббас, заявил, что принимает еврейское общество вместе с крайне правыми, и считает себя "частью блока перемен и надежд". 

Об этом он заявил в интервью "Meet the Press", сообщает "Аруц Шева".

"Идет динамичный процесс, я не пришел менять евреев. Я принимаю еврейское общество, включая крайне правых, которые в нем существуют. Я говорю - мы пришли меняться вместе, узнавая друг друга, разговаривая - и вот что происходит. Я вижу себя частью блока перемен и надежд", - сказал Аббас. 
 

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