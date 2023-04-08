



Мансур Аббас осудил теракт в Тель-Авиве: это не путь арабского общества

Председатель РААМ Мансур Аббас резко осудил вчерашний теракт на набережной в Тель-Авиве, в ходе которого был убит итальянский турист, еще семеро иностранцев получили ранения.



Об этом он написал в Twitter.



"Что касается теракта в Тель-Авиве, это не путь арабского общества и арабских граждан Израиля", - сказал он.



По словам Аббаса, арабское руководство во главе с РААМ "ни в коем случае" не приемлет применение насилия против любого гражданин независимо от религии, расы или национальности.





