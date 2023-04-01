



Мансур Аббас об инциденте в Иерусалиме: я не верю полиции

Председатель РААМ Мансур Аббас объявил, что в вопросе вчерашнего инцидента в Старом Городе, в результате которого был застрелен бедуин, он не доверяет полиции.



Соответствующее заявление он сделал днем, 1 апреля.



"Я не верю версии полиции о том, что нет документации с камер наблюдения. Идет попытка скрыть правду", - сказал он.



Депутат обвинил полиции в том, что та якобы "оклеветала" погибшего, назвав его террористом.



"Я требую немедленного расследования и публикации документации с камер", - добавил он.



Ранее полиция сообщила, что все камеры были проверены в районе, но само нападение не было зафиксировано.



"Вопреки ложным публикациям, не каждый участок в Старом городе оснащен камерами безопасности. Кроме того, нападение не произошло во внешней части ворот, а именно во внутренней части и на пустой площадке", - пояснили в полиции.

