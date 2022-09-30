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Мансур Аббас: "Нетаниягу стал историей"
30.09.2022 22:06 Ольга Белозерова

Мансур Аббас: "Нетаниягу стал историей"

Лидер партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов, и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.

В интервью для KAN Аббас заявил, что волна преступности, унесшая сотни жизней, началась, когда Нетаниягу был премьер-министром.

"Мы за смену правительства и не будем поддерживать Нетаниягу - он стал историей. Он вернул Бен-Гвира в израильский парламент", - сказал председатель РААМ. 

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