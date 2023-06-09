Мансур Аббас: назначение Бен-Гвира министром было большой ошибкой
Депутат Кнессета Мансур Аббас прокомментировал всплеск насилия в арабском секторе.
По данным 13 канала, он обвинил в этом правительство Нетаниягу, сказав, что оно не справляется.
По словам Аббаса, при нынешней власти зафиксирован "300% рост случаев насилия" в арабском секторе.
"Я думаю, что политические соображения мешают Нетаниягу делать то, что он считает правильным. Сегодня он осознает, что назначение Итамара Бен-Гвира министром внутренней безопасности было ошибкой. Он знает, что тот не справляется со своей работой", - сказал он.
Аббас считает, что Бен-Гвира нужно уволить с поста министра внутренней безопасности, заменив его "более опытным" человеком.
יו"ר רע"מ מנסור עבאס בריאיון לאלמוג בוקר: "צריך להחליף את בן גביר ולמנות שר מקצועי, נתניהו יודע שזו הייתה טעות למנות אותו"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 9, 2023
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