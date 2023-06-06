



Мансур Аббас: Бен–Гвир не хочет с нами встречаться

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии РААМ, заявил в понедельник, что министр национальной безопасности Итамар Бен–Гвир вывел полицейские силы из арабских общин. В интервью Израильским национальным новостям, Аббас прокомментировал насилие в арабском обществе и заявление о том, что лидеры арабского сообщества не заинтересованы во встрече с Бен-Гвиром.



“Бен-Гвир не хочет с нами встречаться, парализовал всю систему и перетянул полицию из арабских общин в другие, так что результат ужасен, а мы расплачиваемся человеческими жизнями, цифры говорят сами за себя”, – утверждает он.



На обвинения министра в том, что арабские депутаты голосуют против закона, который позволит полиции искать незаконное оружие без ордера, чтобы пресечь незаконный оборот оружия в арабских общинах, Аббас ответил: “Он постоянно лжет об этом, мы поддерживаем любой пропорциональный шаг, который приведет к искоренению преступности в арабском секторе”.



В понедельник на заседании фракции РААМ Аббас прокомментировал назначение Бен-Гвира координатором проекта по борьбе с насилием в арабском обществе.



“Когда Нетаниягу назначил Бен-Гвира, я сказал высокопоставленному чиновнику “Ликуд”: “Вы не можете доверять безопасность тому, кто не вступал в контакт с арабским обществом – ни с членами Кнессета, ни с лидерами местных властей – и не имеет никакого отношения к этому сектору”, – сказал он. “Если вы действительно хотите способствовать назначению координатора проекта, важно, чтобы он был человеком, способным работать с арабским обществом, а не копией Бен-Гвира”.