



Мансур Аббас: Бен-Гвир убрал полицию из арабского общества

Отношение правительства к насилию в арабском обществе изменилось после назначения Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности. Об этом заявил лидер партии РААМ Мансур Аббас в интервью Армейскому радио.



По словам Аббаса, в 2022 году удалось добиться снижения [преступности] на 15%, а сейчас произошел рост на 300%.



"Это безумие. Это та же самая полиция; это тот же самый комиссар полиции. Бен-Гвир убрал полицию из арабского общества. Там все еще есть участки, здания все еще стоят. Но полиции там нет. Единственный фактор, который изменился - это правительство, политика и министр", - подчеркнул лидер партии РААМ.

