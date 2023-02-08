



Маневр оппозиции против Симхи Ротмана

После серии бурных дебатов в комитете по законодательству оппозиция решила пожаловаться на Симху Ротмана в комитет по этике Кнессета на том основании, что он ведет себя нечестно.



Председатель комиссии по законодательству, депутат Кнессета Симха Ротман в эти дни занят продвижением правовой реформы, которую он возглавляет вместе с министром юстиции Яривом Левиным. Чтобы как можно быстрее принять законы о реформе, Ротман каждый день собирает Конституционный комитет, и начинаются жаркие дебаты.



Сегодня ряд оппозиционеров решили выступить против Ротмана. Как стало известно порталу Кипа, ряд депутатов Кнессета во главе с Офером Касифом намерены в ближайшие дни подать жалобу на Ротмана в Комитет по этике Кнессета.

