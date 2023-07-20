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Мандельблитт: законопроект коалиции - это "переворот"
20.07.2023 15:08 Алина Груднева

Мандельблитт: законопроект коалиции - это "переворот"

Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблитт раскритиковал законопроект коалиции об "обосновании разумности".

Соответствующее заявление он сделал на экстренном совещании, организованном коллегией адвокатов.

По словам Мандельблитта, соответствующий законопроект "сокрушит судебную систему и станет полномасштабным государственным переворотом, который вызовет тиранию ".

"Цель законопроекта — подорвать независимость всей системы правосудия. Он сокрушит последнюю линию обороны израильской демократии — БАГАЦ", - подчеркнул он.

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