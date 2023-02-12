



Ротман: люди сидели в тюрьме за меньшее, чем Мандельблит

Председатель комитета по законодательству, депутат Кнессета Симха Ротман резко атаковал бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита в эфире 12-го канала.



В интервью член Кнессета Ротман сказал: "Я очень верю в разделение властей, и я также считаю, что бывший юридический советник не должен срывать судебное разбирательство, не должен срывать расследование, не должен раскрывать информацию, которая попала к нему в силу его должности в нарушение закона, несмотря на интерес СМИ, а также не должен подстрекать и клеветать".



"Я сказал, что то, что он сделал в своем интервью, очень серьезно, во многих вещах, которые соответствуют порогу уголовного преступления, и я думаю, что эта вещь очень серьезная", - добавил Ротман. "Я думаю, что он добился своего, и эти рассуждения очень, очень серьезны".



Ротман подчеркнул: “Я лично знаю достаточно людей, которые сидели в тюрьме за гораздо менее серьезные заявления".