



Мандельблит: лучше лобовое столкновение, чем плохой компромисс



Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит выступил по поводу увольнения начальника тель-авивского округа полиции Ами Эшада.



"Очень обеспокоен сроками и заявлениями Бен-Гвира по поводу снятия Эшада, это происходит именно в тот день, когда министр гневно заявляет, что он не удовлетворен работой начальника округа? Если речь идет о снятии с должности, разве он не заслуживает слушания? Мы такими вещами не занимаемся".



По поводу правовой реформы он сказал, что "Левин, Ротман и Нетаниягу сознательно создают здесь недемократическое государство". Мандельблит также обратился к президенту страны, который работает над представлением компромисса: "Лобовое столкновение лучше, чем плохой компромисс, плоды которого мы увидим через несколько месяцев".



Мандельблит также упомянул о риске ареста офицеров ЦАХАЛа за рубежом и сказал, что Израилю будет трудно защищаться, если судебная система не будет независимой, в этом контексте он добавил: "Заявление Смотрича об уничтожении Хавара - это огромный ущерб, первоклассная безответственность так говорить, особенно когда речь идет о министре, который является членом кабинета."

