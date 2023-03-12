



Мандельблит: конституционный кризис лишит Израиль места в "семье наций"

Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит говорит, что надвигающееся столкновение между правительством и судебной системой положит конец месту Израиля в "семье народов".



Если закон, предоставляющий правительству полный контроль над назначением судей, будет принят, говорит он, "суд вынесет против него запретительный судебный приказ, и если правительство не согласится с постановлением БАГАЦ, можно будет считать, что Государство Израиль закончило свое существование в истории как часть семьи народов", — заявил он во время конференции в Хайфском университете.



"Цена за это будет ужасающей, и я верю и надеюсь, что мы сможем этого избежать", — добавил он.



Мандельблит, когда-то считавшийся близким доверенным лицом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, говорит, что отстранение судебной власти «приведет нас к ситуации, когда он больше не будет демократом. Мы станем диктатурой. Если юрисконсульты назначаются правительством и судьи назначаются правительством — что остается от Декларации независимости? Это просто станет листком бумаги, который мы можем выбросить в мусор».

