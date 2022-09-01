



Мандат UNIFIL в Ливане продлен еще на один год

Совет Безопасности ООН продлил мандат сил UNIFIL в Ливане на один год.

По данным AFP, миротворческие силы ООН попросили продолжать оказывать материально-техническую поддержку ливанским вооруженным силам еще на шесть месяцев.

UNIFIL находятся в Ливане с 1978 года. Они состоят из почти 10 000 солдат и развернуты на юге страны в качестве буфера между Ливаном и Израилем.

По просьбе ливанских властей Совбез принял решение о продлении мандата до августа 2023 года. В резолюции, единогласно принятой 15 членами, сказано, что нарушение режима прекращения боевых действий может привести к новому конфликту, который не может себе позволить ни одна из сторон в регионе.