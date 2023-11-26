



Манчестер. Перед матчем премьер-лиги Англии: "ОАЭ - Освободите Ахмеда Мансура!"

Перед матчем премьер-лиги в Манчестере, между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", пролетел самолет с баннером, на котором было написано следующее: "ОАЭ: Освободите Ахмеда Мансура!".



Мансур - поэт и блогер, находящийся в заключении с 2017 года после того, как суд Объединенных Арабских Эмиратов признал его виновным в "оскорблении статуса и престижа ОАЭ и их символов" и "публикации ложной информации с целью нанесения ущерба репутации ОАЭ за рубежом".



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Баннер является частью кампании Amnesty International, направленной на привлечение внимания к судьбе Мансура и призывом к болельщикам "Манчестер Сити" требовать его освобождения.



По данным Amnesty, Мансур находится в изоляции, вынужден спать на полу, не имеет доступа к книгам, телевизору, радио, ручкам или бумаге, и ему разрешается выходить за пределы камеры только три раза в неделю.

