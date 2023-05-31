



В Минобороны объяснили, для чего РФ понадобился Залужный и Сырский

Только ленивый украинец не смеется над решением РФ объявить в розыск высшее военное руководство Украины.



Так, 30 мая стало известно том, что профильное министерство РФ объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Статья УК РФ, которую инкриминируют главнокомандующему, - неизвестна. Вслед за Валерием Залужным в тот же день в розыск объявили и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Как и в случае с главнокомандующим ВСУ, что послужило причиной для обвинения - неизвестно.



Пока украинцы высмеивали в соцсетях ситуацию, в Министерстве обороны Украины объяснили, для чего РФ понадобился Залужный и Сырский.



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что в начале вторжения РФ в Украину Кремль уже открывал криминальные дела против командующих ВСУ. Эта провокация осуществляется по нескольким причинам, одна из которых - психологическое давление, а также как один из способов информационной войны, написала она в своем Telegram-канале.



По словам Маляр, в 2014-2015 годах, когда Российская Федерация уже начала проявлять агрессию по отношению к Украине, в Кремле также открывали криминальные дела против наших командующих. Они обвиняли украинскую сторону в преступлениях при ведении боевых действий. Этот прием осуществлен для выполнения двух следующих задач: нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии, а также тем самым уровнять на формальном уровне их преступные действия с нашими - оборонными; психологическое давление и деморализация бойцов ВСУ, которые готовятся к контрнаступлению.



"Впрочем, "миссия невыполнима". Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько утратила доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство. По второму пункту все и без объяснений понятно", - говорится в сообщении.



По словам замминистра, давить на командующих, которые продолжают борьбу с противником, который значительно превосходит по количеству бойцов и вооружения - неэффективно.



