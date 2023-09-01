



Мальчика из Мариуполя заставили благодарить Путина за “заботу о городе” – видео

Владимир Путин 1 сентября принял участие в церемонии открытия школы в Мариуполе. Он сделал это по видеосвязи из Москвы.



Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин вывел к камерам первоклассника, который сказал Путину “большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполе”.



После начала полномасштабной войны с Украиной российская армия почти полностью разрушила Мариуполь. Город стал одним из символов сопротивления российской агрессии.