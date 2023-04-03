



Малайзия готова к переговорам с Китаем о Южно-Китайском море

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в понедельник, что страна готова вести переговоры с Пекином по спору о Южно-Китайском море, чтобы защитить разведку месторождений энергоресурсов. Об этом пишет со ссылкой на AFP .



Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем – стратегическим водным путем, через который ежегодно проходит торговля на триллионы долларов, несмотря на решение международного суда, что утверждение Пекина не имеет законных оснований.



Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней добиваются прав на море, в то время как Соединенные Штаты направляют через него свои военно-морские корабли, чтобы отстаивать свободу судоходства в международных водах.



Анвар, недавно находившийся с визитом в Пекине, сказал, что “деликатный вопрос” был поднят на встрече с Си Цзиньпином, поскольку государственная энергетическая компания Малайзии Petronas имеет свою крупнейшую нефтяную платформу в спорном районе, а также несколько геологоразведочных проектов.

“Я сказал, что как маленькой стране нам нужны ресурсы, например нефть и газ, мы должны продолжать разведывательные проекты”, – сказал Анвар во время ежемесячного выступления перед сотрудниками Канцелярии премьер-министра. “Но если условие состоит в том, что должны быть переговоры, то мы готовы к переговорам”.

Подробности разговора с Си Цзиньпин премьер не сообщил.Утверждая свои претензии в Южно-Китайском море, китайские власти в последние годы активизировали строительство искусственных островов, включая оснащение некоторых из них военными объектами и взлетно-посадочными полосами. Региональные страны также обвиняют китайские суда в преследовании их рыболовных лодок.