



Макрона хотели зарезать керамическим ножом

Французский антитеррористический суд в пятницу, 17 февраля, осудил трех человек за план нападения на президента Эммануэля Макрона после судебного разбирательства, которое привлекло внимание к радикальной ультраправой онлайн-группе.



Трое мужчин, входящих в группу в Facebook, известную как Barjols, были осуждены за сговор с целью совершения террористического акта после того, как суд услышал, как они обсуждали использование керамического ножа для нанесения удара Макрону в 2018 году на праздновании годовщины Первой мировой войны.



Жан-Пьер Буйе, 66-летний бывший механик, был приговорен к самому длительному приговору в виде четырех лет тюремного заключения с отсрочкой на один год, что намного меньше максимального срока тюремного заключения в 10 лет за преступление. Он был арестован 6 ноября 2018 года вместе с тремя другими в восточном районе Мозеля. Полиция обнаружила нож в стиле коммандос и армейский жилет в его машине, а также три единицы огнестрельного оружия в его доме.



Двое других арестованных вместе с ним получили более короткие сроки тюремного заключения, а девять других обвиняемых и соратников по группе были оправданы. 13-й участник был приговорен к условному сроку за незаконное хранение огнестрельного оружия.



С момента начала судебного разбирательства в середине января суд заслушивал подробности встреч группы, проводимых под воздействием алкоголя, и часто расистских онлайн-дискуссий о миграции, их страхе перед гражданской войной и их ненависти к Макрону.



Дело также подняло вопросы о моменте, когда онлайн-заговоры и фантазии о насилии становятся преступными, поскольку адвокаты защиты утверждают, что у обвинения не было доказательств какого-либо реального желания действовать.



Ожидается, что трое главных обвиняемых подадут апелляции.





