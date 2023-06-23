



Макрон завил, что не будет звонить Путину по телефону первым

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo относительно возможных переговоров с Путиным, с которым регулярно общался в начале войны, что нет причин звонить ему сегодня, но если он позвонит сам - возьмет трубку.



"У меня нет причин звонить ему сегодня. Украина сейчас ведет контрнаступление. Если он позвонит мне, чтобы предложить что-то, я приму это, потому что Франция всегда была государством, которое способствует", - сказал Эммануэль Макрон.



