



Макрон выступил за диалог с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.



По мнению Макрона, необходимо вести диалог со всем, особенно с теми, "с кем мы не согласны".



"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата - разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным - ред.) в согласии с нашими союзниками", - передает его слова Le Figaro.



Отмечается, что сам президент Франции выражал мнение о том, что одной из военных целей Кремля был раздел Европы.