



Макрон: в Израиле идет война террористов против демократических ценностей

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал войну в Израиле и зверства ХАМАСа.



По его словам, известно уже о 13 погибших от рук террористов французах.



Макрон отметил, что прилагаются все возможные усилия для возвращения еще 17 похищенных ХАМАСом граждан Франции и других заложников. По его словам, через посредников начаты переговоры об освобождении пленных.



"ХАМАС - террористическая организация, которая жаждет истребления израильского народа. Это не война между израильтянами и палестинцами, это война террористов против народа, страны, общества и демократических ценностей", - подчеркнул Макрон.