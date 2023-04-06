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Макрон уже в гостях у Си Цзиньпина: будут говорить о "построении мира"
06.04.2023 11:11 Ирина Демьянова

Макрон уже в гостях у Си Цзиньпина: будут говорить о "построении мира"

Глава Китая Си Цзиньпин официально приветствовал в Пекине своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который находится в стране с трехдневным визитом, сообщает Bloomberg.

Перед встречей Макрон написал в Twitter, что "убежден, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира".

"Это то, что я прибыл обсудить, с чем двигаться вперед", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что с Си Цзиньпином также поговорит "о нашем бизнесе, климате и биоразнообразии, а также о продовольственной безопасности".


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