



Макрон: убийство полицией подростка в пригороде Парижа - непростительно

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил убийство полицией подростка в пригороде Парижа, которое вызвало массовые протесты и беспорядки.



Об этом сообщает Reuters.



"Убийство подростка является необъяснимым и непростительным. Ничто не может оправдать смерть молодого человека", — сказал он.



В свою очередь, министерство внутренних дел Франции призвало к спокойствию после того, как по меньшей мере 31 человек был арестован в ходе ночных столкновений в пригороде Парижа, где жила жертва.



