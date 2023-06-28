Новости » Политика
Макрон: убийство полицией подростка в пригороде Парижа - непростительно
28.06.2023 22:02 Алина Груднева

Макрон: убийство полицией подростка в пригороде Парижа - непростительно

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил убийство полицией подростка в пригороде Парижа, которое вызвало массовые протесты и беспорядки.

Об этом сообщает Reuters.

"Убийство подростка является необъяснимым и непростительным. Ничто не может оправдать смерть молодого человека", — сказал он.

В свою очередь, министерство внутренних дел Франции призвало к спокойствию после того, как по меньшей мере 31 человек был арестован в ходе ночных столкновений в пригороде Парижа, где жила жертва.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы