



Макрон считает, что в конфликте Азербайджана и Армении виновна РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Россия виновата в конфликте между Арменией и Азербайджаном.



Он считает, что власти РФ намеренно разжигали военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха для дестабилизации ситуации в мире.



"Что происходит на границе последних два года: пять тысяч российских солдат якобы там, чтобы гарантировать целостность границы, но россияне использовали этот конфликт, который длился несколько веков, сыграли в игру Азербайджана с участием Турции и вернулись, чтобы ослабить когда-то близкую Армению. им страной", — сказал Макрон