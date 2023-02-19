



Макрон: Россию нужно победить, но не “сокрушить”





Выступая перед французскими СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны увеличить военную поддержку Киева и заявил, что готов к затяжной войне.



“Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию”, – сказал он. При этом президент выступил против тех, кто хотел распространить войну на саму Россию в попытке “сокрушить” нацию.



Комментарии прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой были обещаны ускорить поставки оружия в Киев и ввести более жесткие санкции против Москвы.



"Я не думаю, что мы должны стремиться к полному поражению России, напав на Россию на ее собственной территории”, – заявил Макрон. “Эти наблюдатели хотят, прежде всего, сокрушить Россию. Это никогда не будет нашей позицией”.



Выступая в пятницу на конференции в Мюнхене, Макрон заявил, что сейчас не время для диалога с Москвой, при этом упомянув мирные переговоры как конечную цель. Президент считает, что военные усилия Украины при поддержке союзников являются единственным способом “вернуть Россию за стол переговоров и построить прочный мир”.



Макрон также отверг перспективу смены режима в России, назвав аналогичные попытки во всем мире “полным провалом”.

