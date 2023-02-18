



Макрон: Россия должна проиграть эту войну

Нападения России на мирные украинские города должны завершиться поражением страны в этой войне.



Такое мнение на Мюнхенской конференции озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.



"Время диалога не наступило, поскольку Россия выбирает войну и эскалацию. Россия решила атаковать гражданские объекты инфраструктуры и совершать военные преступления. Соответственно, она не может и не выиграет эту войну. Ее нападения должны завершиться поражением", — сказал он.



Макрон также настоял на том, что цивилизованный мир в настоящее время обязан приложить усилия, чтобы применение силы не стало нормой. Он считает, что в противном случае, под сомнением окажется стабильность в мире.