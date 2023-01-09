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Макрон раскрыл, в чем заключается парадокс Путина
09.01.2023 16:01 Ольга Белозерова

Макрон раскрыл, в чем заключается парадокс Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Les Rencontres du Papotin раскрыл, в чем заключается парадокс президента РФ Владимира Путина.

По словам Макрона, парадокс в том, что при встрече Путин не кажется неприятным человеком.

"Когда вы с ним встречаетесь, он не вызывает отторжения. В этом парадокс", - сказал Макрон.

Кроме этого, Макрон рассказал, что Путин ему "пытался объяснить, что Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России".

"Я думаю, что это не так. И в основном он решил начать эту войну, чтобы вернуть территории, расширить Россию и восстановить в некотором смысле периметр империи, которая существовала ранее", - подчеркнул французский лидер. 

 

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