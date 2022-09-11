



Макрон - Путину: прекратить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Стороны в ходе разговора обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.

Они выразили готовность к "неполитическому взаимодействию" относительно участия МАГАТЭ в этом вопросе.

По данным издания, Макрон сказал Путину, что основной причиной рисков на ЗАЭС является наличие российских сил и что российские военные "операции" должны быть немедленно прекращены.