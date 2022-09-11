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Макрон - Путину: прекратить войну в Украине
11.09.2022 18:44 Алина Груднева

Макрон - Путину: прекратить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Стороны в ходе разговора обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.
 
Они выразили готовность к "неполитическому взаимодействию" относительно участия МАГАТЭ в этом вопросе.
 
По данным издания, Макрон сказал Путину, что основной причиной рисков на ЗАЭС является наличие российских сил и что российские военные "операции" должны быть немедленно прекращены.

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