



Макрон прокомментировал зверства РФ в Изюме

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал найденные массовые захоронения в Изюме. Он заявил, что все виновные должны ответить за своим поступки.



"Жестко осуждаю зверства, совершенные в Изюме, в Украине, во время российской оккупации. Те, кто это сделал, должны ответить за свои злодеяния. Не бывает мира без справедливого суда", - написал Макрон в Facebook.



Несмотря на позицию президента Франции, на него обрушился шквал критики. Пользователи говорят, что сегодня он осуждает действия РФ, а завтра будет выступать за переговоры с российским президентом Путиным.

