



Макрон прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнер" в России

Президент Франции Эмануэль Макрон прокомментировал ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" в России.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии La Provence.



По словам Макрона, мятеж "вагнеровцев" лишь в очередной раз подчеркнул разногласия, имеющиеся во властных кругах РФ.



Он подчеркнул, что наблюдал за ситуацией в РФ "каждый час".



"Она все еще развивается. Но она показывает разногласия, которые существуют в России, хрупкость как ее армии, так и вспомогательных сил, таких как группа "Вагнера". Это должно заставить нас быть чрезвычайно бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", – отметил Макрон.

