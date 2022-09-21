



Макрон прокомментировал мобилизацию в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.



По его словам, он сожалеет о решении российского лидера.



"Я сожалею о сделанном выборе прибегнуть к частичной мобилизации. Нам нужен мир. Я призываю к разуму и миру. Сделанный выбор противоречит смыслу истории и ведет к изоляции России в глобальном сообществе", — заявил Макрон.



В то же время президент Франции призвал мир оказывать максимальное давление на Путина, чтобы остановить войну.