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Макрон прокомментировал мобилизацию в РФ
21.09.2022 19:29 Александр Юзовский

Макрон прокомментировал мобилизацию в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.

По его словам, он сожалеет о решении российского лидера.

"Я сожалею о сделанном выборе прибегнуть к частичной мобилизации. Нам нужен мир. Я призываю к разуму и миру. Сделанный выбор противоречит смыслу истории и ведет к изоляции России в глобальном сообществе", — заявил Макрон.

В то же время президент Франции призвал мир оказывать максимальное давление на Путина, чтобы остановить войну.

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