



Макрон призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Страны Запада должны предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщал Barron’s.



По его словам, гарантии безопасности для Украины от стран Запада должны быть "ощутимыми и надежными".



При этом глава французского государства подчеркнул, что Украина сегодня защищает Европу и поэтому "гарантии безопасности в многосторонних рамках" для нашей страны - в интересах западных государств.



Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности для нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.



При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей о гарантиях безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.



В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины в виде обещания предоставлять необходимое вооружение.