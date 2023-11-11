



Макрон призвал Израиль прекратить убийства в Газе: Нетаниягу ответил

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить "убивать женщин и детей" в Газе в ходе наземной операции.



С соответствующим призывом он выступил во время интервью ВВС в Елисейском дворце, сказав, что бомбардировкам "нет оправдания", а прекращение огня "пойдет на пользу всем".



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"Мы призываем прекратить бомбардировки Газы. Де-факто, сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Для этого нет никаких оправданий и легитимности. Потому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу быстро отреагировал на слов президента Франции, посоветовав ему осуждать террористическую организацию ХАМАС, а не Еврейское Государство.



"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению лежит на ХАМАС-ИГИЛ, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 человек. В то время как Израиль делает все, чтобы не причинять вред гражданскому населению, и призывает их покинуть зоны боевых действий, ХАМАС-ИГИЛ делает все, чтобы не дать им добраться до безопасных районов, и использует их в качестве живого щита", - сказал Нетаниягу.



Он напомнил, что ХАМАС продолжает удерживать в плену в Газе похищенных – женщин, детей и стариков, а также использует школы, мечети и больницы в качестве штаб-квартир террористов.



"Эти преступления, которые ХАМАС-ИГИЛ совершает сегодня в Газе, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой другой точке мира. Мировые лидеры должны осудить ХАМАС, а не Израиль", - резюмировал Нетаниягу.