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Макрон призвал Иран немедленно прекратить поставки беспилотников в РФ
11.06.2023 08:08 Ирина Демьянова

Макрон призвал Иран немедленно прекратить поставки беспилотников в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора призвал иранского коллегу Ибрагима Раиси немедленно прекратить поставки дронов-камикадзе в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Он также предупредил о последствиях для экономики Ирана, если Тегеран продолжить снабжать Россию беспилотниками.

В телефонном разговоре Макрон призвал Иран “немедленно прекратить” поддержку, которую он оказывает России в войне против Украины. Президент Франции также выразил обеспокоенность по поводу развития иранской ядерной программы.

Британия, Франция, Германия, США и Украина считают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном.
 
 

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