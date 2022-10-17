



Макрон призвал Германию к евросолидарности в вопросе энергетического кризиса

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал властей Германии к европейской солидарности в вопросе энергетического кризиса.



"Мы можем видеть европейскую солидарность по отношению к Германии, и было бы естественно, если Германия проявит солидарность в отношении Европы... Мы не можем держаться за национальные политики, потому что это создает искривление на континенте. Сейчас, как и во время коронакризиса, настал момент истины (...) Нам нужно действовать объединенно и солидарно. Германия сейчас в моменте смены модели, и дестабилизирующий характер этого нельзя недооценивать. Но если мы хотим согласованности, нам нужно принимать не национальные стратегии, а европейскую стратегию", - передает его слова газета Le Figaro.