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Макрон: Посол Франции в Нигере фактически остается заложником
16.09.2023 02:27 Наталья Богинская

Макрон: Посол Франции в Нигере фактически остается заложником

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил хунту в Нигере в блокировании поставок продовольствия во французское посольство, где руководитель дипмиссии и персонал находятся “фактически в положении заложников”. Об этом французский лидер заявил журналистам в городе Семур-ан-Оксуа, передает France24.

“У нас посол и дипломатический персонал в Нигере фактически находятся как заложники в посольстве Франции”, – сказал Макрон.

По его словам, военные в Нигере препятствуют доставке продовольствия. Посол же не может выйти из диппредставительства, поскольку "он персона нон грата", и не имеет еды – ему доступен только военный паек.

25 августа хунта, захватившая власть в Нигере после путча 26 июля, приказала послу Франции в столице Ниамеи Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов, назвав это ответом на действия правительства Франции, которые "противоречат интересам Нигера". В частности, речь идет об отказе посла ответить на приглашение встретиться с новым "министром иностранных дел" Нигеру.

28 августа президент Макрон заявил, что французский дипломат останется в Нигере.

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